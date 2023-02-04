Вьюги и гололедица: синоптики предупредили об опасной погоде в части Украины. Карта

Погода в Украине в субботу, 4 февраля, будет морозной – столбики термометров опустятся до 3 градусов мороза, а в Карпатах прогнозируют до -8. На западе Украины ожидаются метели и гололедица, на остальной территории – небольшой снег.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Как отмечается, на Закарпатье, Львовщине и в Ивано-Франковской области объявлен I уровень опасности, желтый.

Вьюги в этих регионах, как предупредили синоптики, могут привести к ухудшению движения транспорта.

В других областях Украины следует ожидать небольшой снег, в южных регионах – небольшой мокрый снег, в Крыму с дождем. На дорогах местные жители прогнозируют гололедицу, а на западе – порывы ветра до 20 метров в секунду.

Температура воздуха на западе и севере Украины в субботу днем -1...+1, ночью ожидается до 4 градусов мороза. В восточных областях днем столбики термометров будут показывать от 0 до +2, ночью -3…5.

На юге Украины 4 февраля температура воздуха днем +2...+4 градуса, ночью -2...-4. В центральных регионах Украины до +1 градуса днем ночью ожидается до -5.

В Киеве и области в субботу облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью -1..-6, днем от -3..+2. В Киеве ночью -3...5, днем около 0 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, вскоре Украина снова похолодает. Уже с воскресенья, 5 февраля, синоптики обещают сильные морозы. Так что на раннюю весну рассчитывать не стоит.