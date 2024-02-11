Вы интроверт или экстраверт: оптическая иллюзия раскроет правду

Оптические иллюзии помогут раскрыть вашу личность и пролить свет на скрытые черты характера. Психологи используют их для типологизации личностей, выявления способностей или определения типов темперамента. Эти простые изображения скрывают удивительные детали, что заставляет вас использовать когнитивные навыки, чтобы проанализировать рисунок с разных точек зрения.

В сети набирает популярность необычная оптическая иллюзия. Посмотрите на интересное изображение и сразу, не задумываясь скажите, что вы увидели первым.

Если вы увидели улыбающееся лицо

От природы вы интроверт. Вы не склонны вступать в конфликты и во всем стремитесь обрести гармонию. На работе вы часто проявляете сдержанность и не хотите брать на себя ответственность.

Вы избегаете выступлений, ведь не любите быть в центре внимания. Даже короткого социального взаимодействия вам вполне достаточно, чтобы условно "разрядить ваши батареи" за день.

Вы часто выглядите как интеллектуальный человек, предпочитающий больше слушание, чем разговор, и люди, особенно ваши ближайшие друзья, часто приходят к вам за советом. Вы – эмоциональная личность, очень чувствительная к грубым фразам и критике.

Если вы увидели птиц

Вы – настоящий экстраверт, социальная бабочка, душа компании, яркая личность. Вы хотите быть лидером всегда и во всем.

Ваша жизнь состоит из встреч, выступлений, переговоров, коммуникации, организации событий и новых знакомств. Вы не любите быть в одиночестве. Вы коммуникабельный и приветливый человек, всегда готовый вести бесконечные разговоры.

Иногда вы можете быть импульсивным или поспешным в принятии решений. Вы всегда доказываете свою точку зрения и можете даже провоцировать конфликты. Вы не принимаете критику близко к сердцу и всегда во всем умеете найти позитив.

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