Вы добрый или циничный человек? Покажет простая оптическая иллюзия

Оптические иллюзии не только проверяют остроту зрения и визуальное восприятие. Эти изображения часто используются для типологизации личностей. Иллюзии помогут лучше раскрыть характер и рассказать о некоторых особенностях поведения или реакций на те или иные события.

В сети набирает популярность интересная оптическая иллюзия. Посмотрите на изображение и, не задумываясь, скажите, куда идет кот: вверх или вниз?

Кот идет вверх по лестнице

Если вам показалось, что кот идет по лестнице вверх – от природы вы добрый и отзывчивый человек. Вы способны видеть в людях лучше и всегда готовы прийти на помощь. Не только друзья и коллеги могут рассчитывать на вашу поддержку – вы первым броситесь на помощь даже незнакомцу на улице.

Вы настоящие оптимисты и очень цените все, что есть в жизни. Однако иногда вы можете быть слишком доверчивыми. Следует помнить, что не все люди имеют благие намерения.

У вас золотое сердце, но иногда чувствуете, что окружающие вас используют. Вы тяжело переживаете измены и разочарование в отношениях.

Кот идет вниз

Практичность, проницательность и рациональность – ключевые черты характера. Прежде всего, вы полагаетесь на логику и не даете чувствам влиять на ваши решения. Вы гордитесь своей способностью читать людей и разбираться в намерениях.

Вы тот, кто все подвергает сомнению и никогда ничего не принимает за чистую монету. Вы можете очень скептически относиться к словам, обещаниям и другим людям. Социальной бабочкой вас назвать нельзя – куда комфортнее вы чувствуете себя наедине с собой, в кругу семьи или самых близких друзей.

Прагматизм делает вас пессимистом в жизненной философии. Вам очень тяжело доверять другим людям. Однако, как только вы впускаете кого-то в свое сердце, вы становитесь невероятно преданными и дружелюбными.

Ранее OBOZ.UA публиковал оптическую иллюзию, которая расскажет, являетесь ли вы лидером от природы или чаще готовы прислушиваться к мнению других.

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