Вы будете гордиться своими предками: какие фамилии давали тем, кто руководил городами в Украине

История происхождения фамилий уходит корнями в глубокую древность. Обычно фамилии возникали от собственных имен, топонимов, черт характера, происхождения или особенностей внешности. Во времена казачества многие фамилии сформировались на основе прозвищ: Соломаха, Тетеря, Перебийнис, Чубатый, Паливода, Губенко и т.д.

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А некоторые фамилии имеют знатное происхождение. К примеру, они возникали от определенных должностей. Какие фамилии могут свидетельствовать о влиятельных предках,рассказал языковед Юрий Редько в своей книге "Современные украинские фамилии"

Родовые имена часто давали управляющим украинских городов. То есть люди, занимавшие видную должность, руководили городскими советами, получали и соответствующие фамилии.

Некоторые города имели магдебургское право – это право городов на самоуправление. Населенные пункты возглавляли "війти", а во главе сел и поселков могли стоять старосты. Собственно, в западной части Украины войтом и называли сельского старосту.

Поэтому от этой должности произошли следующие фамилии:

Войтенко;

Войтов;

Витов;

Войтов;

Войтович;

Войтович;

Вуйтович;

Войтюк;

Витюк;

Войтина;

Войтунь;

Войтишин;

Витишин;

Витовский;

Вуйцик.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие фамилии в Украине образовались как шутка, но существуют до сих пор.

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