Вы будете гордиться своими предками: какие фамилии давали тем, кто руководил городами в Украине
История происхождения фамилий уходит корнями в глубокую древность. Обычно фамилии возникали от собственных имен, топонимов, черт характера, происхождения или особенностей внешности. Во времена казачества многие фамилии сформировались на основе прозвищ: Соломаха, Тетеря, Перебийнис, Чубатый, Паливода, Губенко и т.д.
А некоторые фамилии имеют знатное происхождение. К примеру, они возникали от определенных должностей. Какие фамилии могут свидетельствовать о влиятельных предках,рассказал языковед Юрий Редько в своей книге "Современные украинские фамилии"
Родовые имена часто давали управляющим украинских городов. То есть люди, занимавшие видную должность, руководили городскими советами, получали и соответствующие фамилии.
Некоторые города имели магдебургское право – это право городов на самоуправление. Населенные пункты возглавляли "війти", а во главе сел и поселков могли стоять старосты. Собственно, в западной части Украины войтом и называли сельского старосту.
Поэтому от этой должности произошли следующие фамилии:
- Войтенко;
- Войтов;
- Витов;
- Войтов;
- Войтович;
- Войтович;
- Вуйтович;
- Войтюк;
- Витюк;
- Войтина;
- Войтунь;
- Войтишин;
- Витишин;
- Витовский;
- Вуйцик.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие фамилии в Украине образовались как шутка, но существуют до сих пор.
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