newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Вы будете гордиться своими предками: какие фамилии давали тем, кто руководил городами в Украине

Алина Милсент
Жизнь
1 минута
558
Вы будете гордиться своими предками: какие фамилии давали тем, кто руководил городами в Украине

История происхождения фамилий уходит корнями в глубокую древность. Обычно фамилии возникали от собственных имен, топонимов, черт характера, происхождения или особенностей внешности. Во времена казачества многие фамилии сформировались на основе прозвищ: Соломаха, Тетеря, Перебийнис, Чубатый, Паливода, Губенко и т.д.

Видео дня

А некоторые фамилии имеют знатное происхождение. К примеру, они возникали от определенных должностей. Какие фамилии могут свидетельствовать о влиятельных предках,рассказал языковед Юрий Редько в своей книге "Современные украинские фамилии"

Родовые имена часто давали управляющим украинских городов. То есть люди, занимавшие видную должность, руководили городскими советами, получали и соответствующие фамилии.

Некоторые города имели магдебургское право – это право городов на самоуправление. Населенные пункты возглавляли "війти", а во главе сел и поселков могли стоять старосты. Собственно, в западной части Украины войтом и называли сельского старосту.

Поэтому от этой должности произошли следующие фамилии:

  • Войтенко;
  • Войтов;
  • Витов;
  • Войтов;
  • Войтович;
  • Войтович;
  • Вуйтович;
  • Войтюк;
  • Витюк;
  • Войтина;
  • Войтунь;
  • Войтишин;
  • Витишин;
  • Витовский;
  • Вуйцик.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие фамилии в Украине образовались как шутка, но существуют до сих пор.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.