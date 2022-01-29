ВСУ провели учения возле оккупированного Крыма: уничтожали 'противника' с помощью гаубиц

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины провели военные учения на одном из полигонов Херсонской области. Место расположения техники гаубиц "Мста-Б" находилось в предельной близости к административному пределу временно оккупированного полуострова Крым.

Об этом сообщили в Командовании Операции Объединенных сил на Facebook. Как пояснил генерал-лейтенант Сергей Наев, курирующий проведение боевых учений, условный противник, по которому необходимо нанести "огонь на поражение" находился от центра на расстоянии 20 км (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На этот раз, по легенде учений во время разведки местности, беспилотный летательный аппарат обнаружил продвижение живой силы и бронированной техники условного противника в сторону позиций наших войск. Обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов", – расскзаал военный.

Видео дня

Наев подчеркнул, что в ходе учебных мероприятий артиллеристы усовершенствовали и навыки по расчету координат целей. Украинская разведка постоянно и пристально следит за обстановкой, а в подразделениях, которые подчинены Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины и входят в состав группировки войск "Юг", улучшается обученность личного состава.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в России заявили о завершении тактических проверок боеготовности личного состава и боевой техники, размещенной на непосредственной близости с границами Украины.