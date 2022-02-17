ВСУ отработали ведение боя в пограничной полосе: учения проходили с Bayraktar и Javelin. Фото и видео

В среду, 16 февраля, Вооруженные силы Украины провели командно-штабные учения "Метель-2022" в пограничной полосе. Украинские бойцы тренировались вести огонь с предоставленными партнерами комплексами NLAW, Javelin и другого вооружения.

Также во время учений военные применяли боевую авиацию, отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы, в частности Bayraktar. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что силы безопасности и обороны Украины на практике отработали варианты асимметричных действий в условиях ведения боя в пограничной полосе, включая совместные действия сил сопротивления и подразделений механизированной бригады.

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Во время учений кроме беспилотников и боевой авиации украинские защитники применяли ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, а также средства противовоздушной обороны. Стоит отметить, что также тренировки прошли с использованием современных противотанковых управляемых ракет отечественного производства "Стугна-П" и "Корсар".

В том числе были продемонстрированы стрельбы из предоставленных международными партнерами Украины комплексов NLAW, FGM-148 Javelin и SMAW M-141.

Напомним, Вооруженные силы Украины провели военные учения по отражению условного противника, пытающегося прорвать оборону на танкоопасных и десантноопасных участках местности. В учениях приняли участие инженерные и танковые подразделения, а также противотанковая артиллерия.

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