Вспышка полиомиелита на Закарпатье: заразились еще четверо детей

В Закарпатской области, где 12-летняя девочка заболела тяжелой формой полиомиелита, еще у четверых детей обнаружили полиовирус, то есть положительный результат на наличие опасной инфекции в организме. Все дети не получили в младенчестве плановую прививку от этого недуга.

Об этом рассказала главная эпидемиолог Закарпатской области Виктория Тимчик, передает ВВС Украина. Все малыши находятся в домашних условиях под присмотром семейных врачей.

Она отметила, что девочка с полиомиелитом, у которой в результате болезни парализовало ногу, будет проходить реабилитацию на протяжении минимум года. Ее мать после такого диагноза дочери дала разрешение на вакцинацию двух своих других детей.

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Директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный резюмировал, что от опасного полиомиелита вакцинировано не больше 49% детей. Большинство родителей объясняют свой отказ антинаучными аргументами, включая религиозный аспект и досужие слухи о смертельной опасности прививки.

Отметим, что прививка инактивированной вакциной от полиомиелита делается детям в 3 и 6 месяцев, в 14 лет медики проводят ревакцинацию "живым" препаратом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, популярная в Украине сеть супермаркетов запустила благотворительную акцию в помощь детям, болеющими онкологией.