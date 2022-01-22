Вскрылась опасность телевизора для людей среднего возраста

Британские исследователи обнаружили, что просмотр телевизора в среднем возрасте может повысить риск образования тромбов. Чтобы не допустить ухудшения состояния здоровья, эксперты рекомендуют каждые полчаса делать небольшую зарядку.

В отчете ученых, который опубликовали в Европейском журнале профилактической кардиологии, отмечается, что риск тромбов увеличивается у тех, кто смотрит телевизор более четырех часов в день, по сравнению с людьми, которые проводят перед экраном два с половиной часа или меньше. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты Бристольского университета также призвали поклонников телевизоров задуматься об использовании велотренажера. Риск болезни объясняется тем, что длительные периоды бездействия позволяют крови скапливаться в конечностях, что может привести к образованию тромбов. По этой же причине авиапассажирам рекомендуется часто двигаться на дальнемагистральных рейсах.

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Но новое исследование показало, что даже физически активные люди по-прежнему подвержены большему риску образования тромбов. также предупредили, что люди, которые много смотрят телевизор, как правило, едят нездоровую пищу, что может привести к другим заболеваниям, таким как ожирение и высокое кровяное давление, а также к риску образования тромбов.

Напомним, ученые выяснили, что прививка против COVID-19 повышает риск того, что у человека возникнут сердечно-сосудистые заболевания или тромбоз. В то же время опасность значительно ниже вероятности таких состояний в случае коронавирусной инфекции.