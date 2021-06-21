Всем украинцам хотят раздать новые паспорта: каких проблем ждать

Парламентарии планируют массово заменить украинцам паспорта в форме книжечек на ID-карты. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Однако эксперты считают, что государство не готово обеспечить комфортное использование гражданами электронных документов.

Украинцам не очень и нравятся паспорта в форме ID-карточек, немало критики было еще в начале их появления. Несмотря на то, что такой паспорт можно использовать онлайн в приложении "Дія", кое-что приходится все равно распечатывать и носить с собой отдельно. В комментарии OBOZREVATEL нардеп из профильного комитета от "Слуги народа" Игорь Фрис о том, какие есть проблемы с е-паспортами.

"Эта проблематика связана с тем, что даже нотариусы не имеют доступа к единому демографическому реестру, в котором указана информация, которая меняется. Когда выдается карточка, то на чип записываются первичные данные, и он не подлежит перезаписи. Но в любом случае, предоставление доступа к единому демографическому реестру – это правило другого законопроекта, который был поддержан комитетом. Просто надо предоставить доступ к реестру лицам с соответствующими государственными функциями и проблемы будут решены автоматически", – заверил Фрис.

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Юристы же отмечают, что украинским ID-картам далеко до европейских, ведь в ЕС они могут аккумулировать всю информацию, в том числе медицинскую и налоговую. Поэтому перед тем, как отбирать бумажные документы, нужно сделать комфортным использование е-паспортов и для граждан, и для органов, которые должны их принимать.

"Мне кажется, что это долгосрочная история. Действительно, рано или поздно мы все перейдем на ID-карты. В то же время я вижу на сегодня две проблемы: большое количество населения Украины и невозможность одновременно всех перевести, а вторая – это сохранение всей персональной информации. Многие страны сталкиваются с тем, что очень трудно сохранить базу, чтобы к ней никто не имел доступа", – прокомментировала OBOZREVATEL юрист Злата Симоненко.

Она выделила проблему и жителей временно оккупированных территорий, ведь в уголовной юстиции действительно много дел о подделке документов. Кроме того, есть лица, которые одновременно имеют паспорт гражданина Украины, России и "документы" террористических "Л/ДНР". И невозможно точно установить, какой паспорт у них есть.

"Как это будет работать с людьми из оккупированного Донбасса или Крыма, трудно сказать. Мне кажется, это первый этап на пути, который будет продолжаться лет 10, чтобы всех перевести и нормально все сделать", – добавила юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине все организации и учреждения с 23 августа должны будут принимать электронные паспорта от граждан в случае необходимости обработки/подтверждение их персональных данных. Их приравняли к обычным паспортам в форме книжечки.