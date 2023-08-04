Всего один вопрос поможет узнать, что за человек перед вами: действенный совет

Знакомство с новым человеком – это всегда лотерея. Практически все при встрече стараются улыбаться и казаться приветливыми и любезными. Что правильно, ведь первое впечатление крайне важно. Но часто хочется понять, что скрывается за этой улыбкой, поскорее разобраться в незнакомце. Психологи утверждают, что помочь в этом может всего один вопрос.

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Как узнал OBOZREVATEL, он, как в зеркале, отразит внутренний мир человека. Покажет его отношение к миру и окружению, образ мышления и восприятия.

Чтобы узнать больше о незнакомце, просто попросите его рассказать, что он думает о каком-нибудь третьем лице. Как свидетельствуют выводы исследователей из Университета Небраски, люди склонны видеть в других черты, присущие им самим. Так эгоистичная личность обязательно заметит эгоизм другого человека, а добрая отметит чужие мягкость и внутреннее спокойствие.

В рамках соответствующего эксперимента ученые попросили его участников оценить характеристики других людей – как положительные, так и отрицательные. Выяснилось, что чем выше испытуемые оценивали третьих лиц, тем счастливее и эмоционально стабильнее были сами. И наоборот – те, кто оценивал других негативно, имели склонность к эгоизму и более асоциальному поведению.

При этом ученые подчеркнули – такое поведение не означает, что люди с отрицательным видением плохо оценивают себя. Так же люди с расстройствами личности могут отмечать враждебные и злые намерения посторонних и при этом не различать такое поведение у себя.

Еще одна тревожная закономерность, которую обнаружили ученые, заключается в том, что люди, склонные видеть в других плохое, имеют большую склонность к депрессии и другим психологическим расстройствам.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые объяснили, в чем кроется привлекательность людей друг для друга.

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