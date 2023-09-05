Всего один вопрос может решить судьбу собеседования: какой именно

Обычно вопросы на собеседованиях имеют кроме своего прямого значения также скрытое содержание, которое может рассказать работодателю о вашей личности. От того, какой ответ вы дадите, может зависеть результат всего интервью.

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Издание Target Jobs рассказало об одном вопросе, который может оказаться ключевым. И этот вопрос о том, что в вашей жизни пошло не так, а что было хорошо. Некоторых он может сбивать с толку и казаться слишком личным. Но его смысл состоит в том, чтобы понять, как вы справляетесь с неурядицами и препятствиями. Ответ может показать вашу способность учиться на ошибках и проявлять стойкость в сложные моменты.

Вот несколько вариантов такого вопроса, которые можно услышать на собеседованиях:

Какая ваша самая большая неудача на сегодняшний день и чему вы из нее научились?

Опишите случай, когда что-то пошло не так, как вы планировали. Что вы сделали и чему вы научились?

Расскажите нам об ошибке, которую вы совершили.

Как вы справляетесь с неудачами?

Ответ на этот вопрос также может помочь человеку, который ищет работу, проверить свои навыки решения проблем и оценить собственное понимание своих сильных и слабых сторон.

Эксперты издания также дали несколько советов по поводу того, как не нужно отвечать на вопросы о неудачах. Эти варианты могут подорвать доверие к вам или вызвать разочарование:

Я никогда не терпел/не терпела неудач;

В моей жизни все так плохо, что даже не знаю, что выбрать;

Я не имею никакого отношения к тому, почему все пошло не так, это не моя вина.

Если вы не можете вспомнить какую-то конкретную неудачу и описать ситуацию, лучше расскажите о времени, когда вы испытывали разочарование, или когда вы были на грани срыва каких-либо крупных планов, но потом благодаря вашим действиям все наладилось. Важно иметь в виду, что интервьюеров больше интересует то, что вы узнали из опыта, чем неудача сама по себе.

Лучше выбирать варианты, когда вы не просто успешно вышли из сложной ситуации. Важно, чтобы больше она в вашей жизни не повторялась. А в идеале, когда вы превратили свой провал в успех. И ни в коем случае не возлагайте вину на кого-то третьего – это расскажет о вашей эмоциональной незрелости и неспособности учиться на собственных ошибках.

Советы, как отвечать на вопросы о неудачах и ошибках

Потратьте больше времени на объяснение того, что вы узнали о себе, чем на описание собственного опыта. Не описывайте, как все было плохо, лучше определите причины инцидента, подчеркните, что вы благодаря ему узнали и что теперь делаете иначе. Объясните, какие действия вы предприняли, чтобы не допустить повторения той же ошибки.

Не вините. Вам не следует искать оправданий своего поведения или действий. Покажите, что вы осознаете свои слабости, которые проявились в этой конкретной ситуации, и сосредоточьтесь на том, что вы сделали, чтобы избавиться от собственных недостатков или как вы работали над ними с тех пор.

Используйте этот неприятный вопрос, как трамплин, чтобы перейти к разговору об успехе. После того, как вы подробно описали свою неудачу, вы можете перейти к разговору о том, как извлеченные из нее уроки помогли вам добиваться успеха в дальнейшем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чего нельзя говорить на собеседовании, чтобы не упустить шанс получить работу.

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