'Все, что у меня есть – это она. А у нее – я': сеть тронуло видео с жительницей Волчанска, которая была вынуждена расстаться с собакой во время эвакуации

Несколько дней назад сеть тронуло видео с жительницей Волчанска, которая вынуждена эвакуироваться из родного города из-за российского наступления. На опубликованных кадрах женщина плачет, прощаясь с собакой, просит у собаки прощения за то, что должна отдать ее в приют.

Однако уже через два дня стало известно, что история завершилась хеппи-эндом: хозяйка снова вместе со своей любимицей, которая, говорит женщина, является для нее самым близким существом на свете. Кадры, засвидетельствовавшие боль от разлуки, радость от воссоединения, а также безграничную и бескорыстную любовь, появились в сети.

Кадры прощания жительницы Волчанска со своей домашней любимицей – собакой-девочкой породы амстаф – невозможно смотреть без слез. Женщина гладит собаку, целует, просит прощения за то, что вынуждена расстаться.

"Я бы никогда тебя не отдала", – плачет женщина, которую предупредили, что в пункт временного размещения, куда ее должны доставить правоохранители, не пускают с домашними животными. Так что собаку придется отдать в приют.

Увидевшие это трогательное прощание люди прониклись судьбой пса и хозяйки. В комментариях к видео украинцы даже предлагали женщине бесплатное жилье, где она могла бы поселиться вместе с любимицей.

В слезах из-за боли разлуки женщина, как позже признается сама, провела двое суток. Пока не случилось почти чудо.

"Мне было очень тяжело... Я две ночи не спала. Плакала за ней все время... Никому я тебя теперь не отдам", – рассказывает украинка, гладя любимицу, которая теперь снова с хозяйкой.

Собака, признается женщина, для нее связана с покойным сыном: именно он принес пса-девочку еще щенком.

"Покойный сын принес ее такой крохотной (женщина показывает, что ныне немалый пес тогда был размером с ладонь. – Ред.). Я ее выкармливала из соски. Она от самого, считай, рождения со мной. Это все, что у меня есть... У нее я, а у меня – она", – говорит женщина.

По словам женщины, воссоединением с домашней любимицей она обязана полицейским, проникшимся горем, которое испытывала жительница Волчанская из-за разлуки. Они привезли пса хозяйке.

"Выпустили ее из этой коробки, она мне на грудь скачет, руки мне лижет, целует... Я просила, чтобы ее никому не отдали, я знала, что я ее заберу", – рассказала она.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты в Волчанске взялись "охотиться" на гражданские и полицейские авто на фоне эвакуации из города. Несмотря на это, эвакуация продолжается, и люди продолжают обращаться к волонтерам и правоохранителям с просьбой забрать их.