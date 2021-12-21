21 декабря - день Зимнего солнцестояния, первый астрологический Новый год.

Сегодня я украшаю елку не первой подвернувшейся под руку яркой мишурой, а исключительно своими желаниями.

Денег хочу - повешу шарик с деньгами.

Новую квартиру хочу - повешу домик

Заняться своей красотой хочу - ну-у очень красивую игрушку повешу.

И т.д...

И конечно же рядом с елочкой я зажгу свечи!

Все, что повесите на елку сегодня - вы и должны получить в грядущим году.

Поскольку истинное значение елки - рог изобилия.

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Праздничная елка по духу – тайная язычница. Дальние предки нашей праздничной елочки еще застали древнейший культ деревьев, на ветвях которых горели огни свечей. В период зимнего солнцестояния люди разжигали огонь, чтобы помочь солнцу победить тьму!

И когда столетье спустя елочка прикинулась порядочной девочкой-христианкой, огни свечей долгое время оставались ее главным украшением. Вторыми, но равными по значимости были всевозможные плоды – символ благосостояния, благополучия, изобилия, будущего урожая.

Такой же "елкой изобилия" являются, например, веточки-сурвачки, которые носят в Болгарии святочные персонажи. Это свежесрезанные ветки кизила, украшенные все теми же засушенными фруктами и разноцветными нитками.

Такой же "елкой" – воплощением вечного воскрешения природы, была и веточка вишни, которую украинские девушки ломали на Катерину, Андрея, Варвару и ставили в воду в надежде, что она расцветет к Рождеству.

Иными словами, украшенная плодами вечно зеленая ель (как и ветвь кизила, как и вишня, цветущая в разгар лютой зимы!) – это одновременно и алтарь, и Богиня, Зеленая королева ваш личный рог изобилия – символ неумирающей природы, будущего урожая, богатства и счастья, которая подарит вам свои силы, здоровья, жажду свершений и волю к победе на год вперед!

П.С.

Признавайтесь, что на елку повесите вы?