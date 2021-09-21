Все, что осталось после прихода 'русского мира': в сети появилось новое видео с Донецкого аэропорта

Международный аэропорт им. Сергея Прокофьева в Донецке продолжает оставаться грудой развалин после ожесточенных боев в 2014 году и перехода под контроль пророссийских сепаратистов. Оккупационные власти города, по всей видимости, не знают, что с ним делать и не имеют денег на восстановление прежде крупнейшей линии авиаразвязки, поэтому просто махнули на нее рукой.

Соответствующие кадры опубликовал автор Telagram-канала donetchanyn. На них можно увидеть, какое запустение царит на территории, которую занял пресловутый "русский мир" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Для сравнения автор прикрепил к записи архивное фото Донецкого аэропорта до 2014 года. В мае 2012 года здесь был введен в эксплуатацию терминал в семь этажей: его пропускная способность составляла свыше 3 000 человек в час. В том же году комплексу было присвоено имя советского композитора Сергея Прокофьева.

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Напомним, что битва за Донецкий аэропорт между украинскими войсками и террористическими формированиями самопровозглашенной Донецкой Народной Республики с мая 2014 по январь 2015 года. В ее результате были разрушены все здания и сооружения летного комплекса. После отступления ВСУ аэропорт полностью перешел под контроль сепаратистов, а летом 2014 года авиационная служба Украины отозвала сертификат эксплуатанта аэропорта, отныне он непригоден для работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне этого года показали состояние знаменитого стадиона "Донбасс Арена", точней того, что от него осталось под "чуткой заботой" оккупационных властей "ДНР".