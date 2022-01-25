Спрашивают меня знакомые, будет ли вторжение России. Читаю о панике среди людей. Понимаю, что уровень напряжения и давления на нас всех огромен. Но хочу сказать о своих скромных мыслях на эту тему.

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Не треба занепадати духом. Не можна боятися, втікати. Навпаки! Хочуть напасти?! Ми їм покажемо! Що ми нащадки запорізьких козаків, січових стрільців та воїнів УПА. Ми не здамо ні клаптика нашої землі. Що будемо захищатися, до останньої краплі крові, тим чим маємо під руками. Не тільки чоловіки, але і жінки, літні люди, усі, хто матиме силу протистояти.

Наш ворог має відчути незламний непокірний дух українців. Що не так легко нас тероризувати шантажувати і мучити. Замість того, щоб втрачати сон і планувати виїзд за кордон, чи ковтати заспокійливе, давайте дамо зрозуміти нашому зажерливому сусіду, що так полюбляє чужу кров, що ми не здамося. Що їх на нашій землі чекає неприємна несподіванка -- українці не жертви, не раби і підніжки, а волелюбний сильний народ, який може дати серйозного відкоша навіть такій потужній військовій махіні, перед якою трясеться весь світ.

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Не бійтеся! Гуртуймося, молімо Бога про допомогу і знаймо, що на нашому боці Правда.