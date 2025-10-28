Врачи неделю боролись за жизнь: умерла женщина, пострадавшая в результате российской атаки на Киев 22 октября

В столичной больнице умерла женщина, которая пострадала в результате российского обстрела 22 октября. Та атака унесла жизни в целом 3 жителей Киева.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Виталий Кличко. Вечная память жертве террористической атаки РФ.

Что известно

"В больнице умерла женщина, которая пострадала и находилась в тяжелом состоянии после вражеского обстрела столицы 22 октября. Та атака унесла жизни в целом 3 жителей Киева", – написал Кличко.

Что предшествовало

В ночь на 22 октября в столице Украины прогремели сильные взрывы из-за российской комбинированной атаки: враг ударил по Киеву баллистикой и дронами. После этого разгорелись пожары в нескольких районах города.

В результате российской террористической атаки в Дарницком районе повреждено общежитие и жилые дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 22 октября, страна-агрессор РФ нанесла очередной комбинированный удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, повреждены дома, среди погибших – дети.

