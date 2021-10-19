Врачам удалось спасти новорожденную, которая весила 650 грамм: вот как она выглядит через четыре года. Фото

Четыре года назад в британской семье на 23 неделе родилась Бетти. В тот момент девочка весила всего 650 грамм и врачи не давали хороших прогнозов.

Как рассказало DailyStar, для родителей появление малышки на раннем сроке стало настоящим шоком, учитывая, что за год до этого ее мама потеряла сына на 22 неделе беременности. Пара пребывала в ужасе и готовилась к наихудшему сценарию.

Бетти Батт из Уоррингтона родилась 17 июня 2017 года, как оказалось, "настоящим бойцом".

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"Бетти родилась на 23 неделе беременности, она была очень, очень крошечной, но имела относительно хороший вес для 23-недельного ребенка. Он составлял 650 граммов", – рассказала мама Бетти Карен.

По словам матери, сразу после появления малышки на свет начался настоящий бой за ее жизнь. И со стороны родных и со стороны медиков.

"Это был поистине невероятный бой", – поделилась воспоминанием мать девочки.

Карен рассказала, что первые месяцы жизни девочки походили на горки, когда ее состояние резко улучшалось, а затем снова падали жизненные показатели.

За это время Бетти перенесла перфорацию, сепсис и множественные инфекции, и ей пришлось отправиться в детскую больницу Alder Hey для операции.

"Первую операцию ребенку сделали, когда ей было всего пять недель. Тогда она весила всего 800 граммов", – сказано в статье.

Тогда же родителей предупредили, что девочка вряд ли выживет.

Тем не менее, Бетти это сделала и ей уже идет пятый год. Ее мама Карен отметила, что Бетти растет достаточно злой. Но маму эта ее черта не беспокоит. Она считает, что именно это качество помогло ей выжить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Англии преждевременно родился недоношенный малыш, который в первые дни жизни преодолел кишечную палочку, перенес сепсис, а потом заразился коронавирусом.