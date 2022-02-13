Врач развенчал самые популярные мифы об облысении мужчин

Облысение является естественным явлением для многих мужчин и обычно вызвано генетикой или гормональными изменениями. В то же время, многие продолжают верить в мифы о связи со стрессом или тестостероном, а также прибегают к методам вернуть шевелюру, которые в лучшем случае не навредят, но и не помогут.

Как сообщает Еxpress со ссылкой на доктора Эрима Чаудри, многие коммерсанты взяли на вооружение "бабушкины сказки об облысении" и зарабатывают на этом деньги. Он же согласился, что потеря волос может вызвать настоящий дискомфорт и ряд психологических проблем у человека.

"К сожалению, очень мало что можно сделать, чтобы ваши волосы снова стали густыми и длинными после того, как они начали выпадать, но определенно есть меры предосторожности", – отметил специалист.

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Изучив информацию в сети, доктор Чаудри и его команда обнаружили шесть наиболее "распространенных мифов", связанных с облысением мужчин, и предложили объяснение реальных причин выпадения волос.Шесть "мифов" об облысении, в которые верить не нужно

1. В генетическом выпадении волос виновата мать, так как оно чаще всего вызвано Х-хромосомой, передаваемой от женщины.

Доктор Чаудри сказал: "Хотя за этим стоит определенная доля правды, такая генетическая особенность может передаваться по наследству и от отца или от бабушек с дедушками.

2. Облысение вызвано стрессом.

Хотя утверждение о том, что стресс может увеличить риск выпадения волос, частично справедливое, в этом случае, как правило, речь идет о временной, а не долгосрочной проблеме.

Чаудри объяснил: "Когда дело доходит до генетического или гормонального облысения по мужскому типу, которое может быть постоянным, стресс не играет роли".

"Исследования показали, что интенсивные гормоны стресса могут привести к паузе в цикле роста волос, что может вызвать их выпадение на определенное время. Однако из-за стресса волосы не выпадают навсегда", – отметил эксперт.

3. Воздействие солнца может вызвать облысение.

Слишком длительное пребывание на солнце может быть опасным по ряду причин, особенно если вы не защищаете себя солнцезащитным кремом, очками или головным убором. Однако, по словам доктора Чаудри, оно "очень незначительно" влияет на выпадение волос.

"Это правда, что длительное пребывание в солярии может сделать ваши волосы светлее, более сухими или даже привести к тому, что они станут ломкими. Однако это не влияет на облысение по мужскому типу", – подчеркнул он.

4. Слишком частое ношение головных уборов сделает ваши волосы тоньше.

По словам Чаудри, это широко распространенный миф, основанный лишь на крупице правды.

Он объяснил: "Многие вещи могут привести к тому, что ваши волосы будут выпадать, от слишком тугой резинки до регулярного обесцвечивания и слишком частого использования фена– но это не то же самое, что генетическое истончение волос.

5. Слишком частое мытье головы приводит к выпадению волос

Глядя вниз во время душа, вы можете заметить, что волосы забивают слив, и это случается как с женщинами, так и с мужчинами. Однако Чаудри говорит, что об этом не стоит беспокоиться.

Он сказал: "Выпадение волос во время мытья и сушки – абсолютно нормальное явление, и оно может причинить настоящий вред только в том случае, если ваши локоны уже были повреждены химическими веществами или чем-то еще, оказывающим давление на фолликулы.

"Итак, в следующий раз, когда будете мыть голову, постарайтесь не паниковать — у большинства из нас выпадают волосы во время мытья", – подбодрил специалист.

6. Слишком много тестостерона приводит к облысению

Хотя выпадение волос может быть связано с гормонами, тестостерон не обязательно является причиной истончения прядей. Вместо этого Чаудри указывает на дигидротестостерон (ДГТ).

Когда присутствует слишком много ДГТ в организме, цикл роста начинает замедляться, а это означает, что волосяные фолликулы начинают сжиматься. Конечным результатом этого процесса является то, что новые фолликулы вообще не растут.

Чаудри добавил: "Тестостерон сам по себе не вызывает выпадения волос".

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