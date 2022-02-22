Возле Чернобыля заметили редкостное животное. Фото

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Возле Чернобыля сфотографировали уникальное животное – косулю необычного кремового цвета. Такой окрас в дикой природе встречается очень редко.

О неожиданной происшествии на территории заповедника рассказал его сотрудник Сергей Домашевский. Он увидел косулю и сделал фото, опубликовав его на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Вот такой кремовый экземпляр косули встретился мне сегодня. Окрестности города Чернобыль, 16.02.2022", – подписал снимок автор.

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За это время фотографию перепостили почти сто раз. Она набрала более 560 лайков, снимок прокомментировали почти восемьдесят пользователей.

Многие из подписчиков Домашевского отметили, что это очень красивое животное с необычным окрасом.

Некоторые из них переспросили эксперта, не является ли кремовый цвет косули мутацией или заболеванием из-за места проживания, на что эксперт отметил, что такой окрас может встречаться в дикой природе и животное, вероятно, здорово.

Другие интересовались, не альбинос ли она. "По утверждению ученых, она – хромист (рыжая), а не альбинос", – объяснил он.

Встретить кремовую косулю, и, тем более, сфотографировать ее удается крайне редко.

В дикой природе животное обитает в смешанных и лиственных лесах и в лесостепях. В хвойных лесах они встречаются только в том случае, если там произрастает лиственный подлесок. Косули держатся лужаек и окрестностей лесов.

Большую часть их рациона составляют листья вечнозеленых или листопадных деревьев. Зимой животные могут есть мох, лишайники, папоротник и грибы.

Продолжительность жизни европейской косули в дикой природе – до двенадцати лет.

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