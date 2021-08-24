Я не хожу посмотреть на парад.

Красивая форма, невероятно тактикульные очки, машины натертые, шаг чеканный - это все нам, понимаешь, не особо цикаво. Ты ж бачил, какая наша армия на самом деле, и ее умытая, побритая и наглаженная сторона - она красивая, да, согласен, но нам не особо-то и интересна. После войны насмотримся.

Дембеля приходят не посмотреть на парад, а к парадным розрахункам.

Мы пхаемся в душном метро, толкаемся в толпах людей (хотя никто из нас не любит толпу), становимся на каком-то всегда неудобном месте... из уважения. Вот оно, то самое основное слово этого действа на Хрещатике.

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Нет, уважение не к общим и дорого оплаченным понятиям "Армия", "Держава", "Незалежність"- а к людям. Вот к этим самым, которые шагают, едут, ведут, улыбаются, хотятьпить, курить, спать и похавать. И ни за что не дадут вам этого понять.

Мы приходим из уважения к ребятам, которые три месяца на палающем солнце тренировались, били каблуками в асфальт аэродрома.

К механам из рембата, сутками перебирающим по винтику технику и приносящим утреннюю молитву "хоч би не заглохла сука такая моя ж ти дєвочка".

К пацанам и девчонкам, которые всеми силами пытаются показать миру наши вооруженные до зубов Силы - вот с такой стороны. Мы умеем и вот так еще - не только зубами цепляться за километры передка, не только талантливо жечь технику и паковать абизян в сосновые коробки, не только талантливо организовывать бойові дії так, шоб и сепарам гайки, и от своих высоких штабов догану не получить. Мы еще умеем и вот так- вычурно, наглаженно, чеканя, с улыбкой и в тактикульных очках.

На фото - Серёга Сергей Кучма, позывной "Президент". Язвительный, с ужасным характером, великолепной ухмылкой и умением быстро и изобретательно убивать. Герой моих книг, и кто читал любую часть "Пехоты" - должен его, конечно же, вспомнить.

Сегодня он шагал в парадном розрахунке.

Я пришел не посмотреть на парад. Я пришел из уважения к нему.

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