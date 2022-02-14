Военные ВСУ на первой линии обороны на Донбассе получили современное противотанковое оружие, – Бутусов

Военные Вооруженных сил Украины, которые находятся на первой линии обороны на Донбассе, получили противотанковое оружие. Современное вооружение передали всем бригадам и батальонам.

Об этом сообщил журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Он уточнил, что украинским защитникам предоставили противотанковые ракетные комплексы Javelin, "Стугна" и "Корсар", а также противотанковые гранатометы NLAW и гранатометы с вакуумной боевой частью М141.

На данный момент инструкторы, которые ранее уже прошли подготовку, обучают других военнослужащих непосредственно на позициях.

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"Современное управляемое оружие есть на каждом узле обороны, а также в составе мобильных противотанковых групп в тактическом резерве", – подчеркнул журналист.

Он добавил, что командование также значительно увеличило количество противотанковых средств советских образцов в боевых порядках.

Бутусов также отметил, что вследствие рассредоточения современного оружия, его уничтожение ударами по арсеналам становится невозможным.

Кроме того, он уточнил, что в случае наступления российская бронетехника встретит сопротивление на любом направлении, серьезные потери для оккупанта неизбежны.

Напомним, ранее Бутусов сообщил, что в ближайшие дни Россия не начнет широкомасштабное военное вторжение в Украину, однако гибридная война будет длиться годами. При этом наша страна может одержать в ней победу, так как поддержка НАТО резко повышает ее обороноспособность и создает многие новые возможности.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступили с заявлением на фоне растущего напряжения из-за вероятного вторжения РФ в Украину. Они заявили, что мощь украинской армии сдерживает Кремль от эскалации, заверили в готовности к любому сценарию развития событий, а также призвали украинцев сохранять спокойствие и не паниковать.

Также сообщалось, что британские ракеты NLAW, переданные Украине на фоне нарастания российской агрессии, являются ни чем иным, как "изменением правил игры" для Вооруженных сил страны. Теперь они смогут противостоять российской армии, несмотря на ее численность.

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