Военные Украины и США осуществили первое в истории совместное десантирование с самолетов. Видео

В субботу, 25 сентября, на Яворовском полигоне Львовской области проходят первые в истории совместные учения украинских и американских десантников. Бойцы воздушных сил покидают борта самолетов США С-130 и приземляются при помощи парашютов.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко на своем Telegram-канале. Он опубликовал кадры, которые достойны войти в историю военного сотрудничества двух государств-партнеров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Согласно сценарию тренировочного полета, десантники спускаются на условную территорию с расположением вражеских сил.

"Уничтожают противника. Боевиков. И хотя противник условный, мы понимаем, о каких боевиках идет речь", – заметил автор публикации.

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В учебных мероприятиях, кроме бойцов воздушных сил Украины и США, принимает участие и польская десантура.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Черном море проводили учения бойцы ВМС Украины. Российские суда несколько раз совершали опасные манипуляции, провоцируя силы нашей армии.