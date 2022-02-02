Во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину: выяснились детали трагедии. Фото

Вечером 1 февраля, около 22:25 на железнодорожной станции "Злочев" Львовской области поезд, движущийся по маршруту "Киев-Чоп" совершил наезд на местного жителя. 49-летний мужчина от страшного удара скончался на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. На место оперативно прибыли правоохранители и медики скорой помощи, чтобы извлечь несчастного из-под колес состава.

Сейчас проводится следствие о причинах, которые предшествовали трагедии. Возбуждено уголовное производство по ст.276 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), предусматривающее наказание для виновного в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Сотрудники железнодорожных станций "Укрзалізниці" призывают соблюдать меры предельной безопасности при перемещении на путях движения поездов и составов. Эти локации повышенного риска травмирования и гибели людей, особенно в зимний период, когда рельсы леденеют и становятся скользкими.

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