Во Львовской области к зданию колледжа подкинули новорожденного младенца. Фото

В Новом Роздоле Львовской области младенца оставили на лестнице колледжа. Новорожденная девочка госпитализирована в больницу, угрозы ее жизни и здоровью нет.

Об этом сообщается на сайте областной полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность матери, покинувшей младенца (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Новораздельской городской больнице рассказали ZAXID.NET, что девочка была завернута в большой шафр. Сверток на лестнице при входе в столовую колледжа заметил мужчина. Сначала он подумал, что это мусор, но когда подошел ближе, то увидел ребенка и сразу вызвал скорую и полицию.

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Новорожденная здоровая, только немного переохлаждена. Ее вес – 3150 г, рост – 50 см.

"Девочку подбросили буквально через несколько часов после рождения. Сейчас она в детском отделении больницы... Если анализы будут в норме, то мы будем готовить документы для передачи маленькой в дом ребенка", – сказала заместитель главного врача Ольга Шелудько.

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