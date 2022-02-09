Во Львове врачи прооперировали девочку с четырьмя пороками сердца: она мечтает стать балериной. Фото

Во Львове врачи прооперировали 7-летнюю Аню из Прикарпатья, у которой было сразу четыре порока сердца. Ребенку поставили диагноз "тетрада Фалло" во время УЗИ, когда он был еще в лоне матери.

Об этом сообщает в Facebook Первое территориальное медицинское объединение Львова. Все семь лет девочка жила с больным сердцем – у нее клапан легочной артерии сужен, аорта смещена, правый желудочек гипертрофирован, а между ним и левым желудочком дырочка, через которую смешивается кровь (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Аня мечтает стать балериной, но не могла бегать и быстро уставала. Вдобавок болезнь замедляла рост: в своем возрасте девочка весила всего 17 кг. В перспективе сердечный порок угрожал ее жизни.

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Как только родители Ани узнали о приезде во Львов благотворительной миссии Novic Cardiac Alliance, сразу обратились за помощью. Американские коллеги совместно с украинскими кардиохирургами разработали для маленькой пациентки комплексную программу лечения: сначала в течение двух недель стабилизировали функцию почек, а затем прооперировали сердце.

Вмешательство прошло успешно, порок сердца удалось полностью устранить.

Сейчас ребенок готовится ехать домой и, как только врачи разрешат, обещает записаться в танцевальный кружок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине провели уникальную операцию, во время которой температуру тела снизили до 18 градусов и слили всю кровь. В ней нуждался житель Луцка Игорь Мисан, который 25 лет жил с незамеченной врачами трубкой катетера в сердце.