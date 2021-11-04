Во Львове суд оштрафовал Дарта Вейдера за нарушение ПДД

Галицкий районный суд Львова принял решение оштрафовать 39-летнего жителя Одессы по имени Дарт Вейдер, который совершил административное нарушение на пр-те Свободы. В августе он был задержан патрульными, двигаясь на мотоцикле с номерным знаком, прицепленном в неустановленном месте.

Об этом сообщило издание ZAXID.net из зала заседания. В постановлении суда, видимо, по ошибке указали, что Дарт Вейдер – депутат Одесского горсовета, но на самом деле кандидат с таким именем баллотировался на парламентских выборах в 2019 году.

Поскольку, согласно материалам суда, Дарт Вейдер нарушил требования п.2.9 ПДД в Украине, ему назначено выплатить штраф в размере 1,7 тыс. грн. Паспортные данные одессита целиком соответствуют заявленному псевдониму.

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