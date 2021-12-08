Во Львове провели в последний путь связную УПА Ольгу Илькив. Видео

В среду, 8 декабря, во Львове прошло прощание со связной одного из лидеров ОУН УПА Романа Шухевича Ольгой Илькив. Женщина, которая более 14 лет провела в советских тюрьмах, дожила до 101 года и скончалась 6 декабря.

Об этом сообщил Телеканал NТА, ведя трансляцию с траурной церемонии в прямом эфире. Тело усопшей захоронят на Лычаковском городском кладбище у Мемориала воинов УПА (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Попрощаться с Ольгой Илькив пришли не только близкие и почитатели заслуг героической женщины, но и политики, духовенство, военные.

"Ольга Фаустиновна действительно легендарный человек, то, что она сделала для Украины, это действительно подвиг, который нужно передавать следующим поколениям. Она была символом тех украинцев, которые были воспитаны в национальных традициях, способных идти даже на смерть ради независимости и державности родной земли", – поделился теплыми словами политик и глава партии "Свобода" Олег Тягнибок.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, о смерти Ольги Илькив сообщили во Львовской мэрии, указав, что это настоящая утрата не только для жителей города, но и для всех украинцев, обладающих высоким идеологическим самосознанием.