Во Львове просят закрыть кондитерскую, торгующую выпечкой в форме половых органов. Фото

Во Львове просят закрыть заведение, в котором торгуют выпечкой в форме половых органов. Речь идет о кафе под неоднозначным названием "Прутень".

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Об этом пишет "Четвертая студия" со ссылкой на сообщение в Facebook-сообществе "Очень горячая линия города Львова". Автор сообщения считает такое заведение неприемлемым в городе (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Прошу проверить законность, а при необходимости закрыть торговое заведение размещено по ул. Армянская, 35 с развратным названием "Прутень" (Прутень (значение) – внешний мужской половой орган), торгующий выпечкой в форме органов человека. Я мать двоих детей и мне противно думать, а еще хуже представить, что мой ребенок, или любой культурный человек будет пробовать пирожное в таких формах и еще с такими названиями… Меня с братьями и сестрами воспитывали в высоких нравственных ценностях, чести и достоинстве человека. могут нарушить эти ценности", – говорится в сообщении.

Также автор поста отмечает, что "деятельность таких торговых объектов унижает достоинство и честь человека, негативно влияет на общественную мораль, создает негативное психологическое влияние на молодое поколение, учит разврату и вседозволенности".

"То заведение расположено прямо на улице в центре города, все в том числе дети и гости города видят те изделия. Прошу принять меры, и не допускать подобные объекты торговли в открытом формате. Общество города Львова, и всех неравнодушных, я призываю вас присоединяться к огласке и способствовать закрытию, недопущению открытия, подобных заведений в городе. Львов – культурная столица Галичины, то какой пример культуры представляет город разрешая деятельность таких заведений", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители составили админпротоколы на мужчину и женщину, которые в кафе "Дубровка" начали агрессивно вести себя из-за замечаний гражданки о российских песнях. Кроме того, правонарушителю вручили повестку.

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