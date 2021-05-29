Во Львове появились странные дорожные знаки с пешеходами на лошадях и надписью 'Христос Воскрес!'. Фото

Во Львове неизвестные украсили дорожные знаки шуточными наклейками. На некоторых из них пешеходы были в образце Даниила Галицкого, марионеток, статуи Славы (как на Львовском оперном театре).

Об этом сообщается в Facebook-группе "Горячая линия города Львова". Также среди наклеек были и на религиозную тематику: изображение Иисуса Христа и надпись "Христос Воскрес!" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Они есть на улицах Лысенко, Армянской, проспекте Свободы, возле кукольного и оперного театров.

Последние вызвали возмущение среди верующих львовян. Они заявили о провокациях и пожаловались в горячую линию города. Коммунальные службы приступили к очистке дорожных знаков.

В комментария одни пользователи стали возмущаться, что такие шутки могут привести к увеличению количества ДТП.

Другим же понравилась инициатива. Люди отметили, что такая практика есть во многих городах мира и это воспринимают как украшения улицы.

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