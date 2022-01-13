Во Львове на Рождество очнулся шестилетний ребенок, который год провел в коме: это назвали настоящим чудом

Во Львове в канун Рождества, 6 января, очнулся 6-летний мальчик, который впал в кому ровно год назад, также в Святой вечер. Родители в течение этого времени окружали спящего малыша вниманием и опекой, искренне веря в чудо.

Удивительную рождественскую историю рассказал руководитель Львовского Центра нейрохирургии и неврологии Андрей Токарский, передает Depo.Львов. Ребенок в канун Рождества 2021 года катался на санках, в какой-то момент мальчик утратил равновесие и врезался на скорости в дерево.

"В связи с тяжелой черепно-мозговой травмой малыш впал в кому. Следующие 365 дней были для его родных самыми тяжелыми в жизни. Но при этом они постоянно твердили, что их ребенок проснется и вернется к нормальной жизни", – поделился подробностями врач.

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Токарский отметил, что когда малыш открыл глаза спустя ровно год после случившегося, в чудо поверили даже атеисты. Причем наибольшей радостью стало то, что мальчик проснулся словно, проспал одну ночь.

"Я 40 лет работаю в этой сфере, на моих руках умирало немало людей. Но когда родственники тяжело больных людей спрашивают меня, что им делать во время операции, я отправляю их молиться, даже если они говорят, что неверующие. И я вам скажу, что те операции, во время которых семьи молятся за пациента, проходят значительно успешней и легче, чем те, когда такие молитвы игнорируют", – подчеркнул специалист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области женщина родила ребенка на Рождество, не успев доехать до больницы. Роды у нее принимала бригада скорой.