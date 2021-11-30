Во Львове маленький ребенок 'закрылся' в авто: патрульным пришлось развлекать его мультиками. Видео

Львовские правоохранители спасли полуторагодовалого мальчика, случайно оставшегося закрытым в салоне авто вместе с ключами. Об инциденте им рассказала испуганная мама ребенка.

Пока одни полицейские уехали с женщиной за запасным ключом, другие через окно авто развлекали малыша мультиками. О курьезном случае сообщается на Facebook-странице Патрульной полиции Львовской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что он произошел утром 29 ноября по проспекту Черновола во Львове. Патрулируя местность, правоохранители заметили растерянную женщину с коляской возле автомобиля Volkswagen Polo.

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Копам она сообщила, что транспортное средство закрылось, а внутри остался ее сын, которому всего 1,5 года, и ключи.

Патрульные позвали на помощь коллег из пешего экипажа. Пока те через закрытое окно автомобиля отвлекали мальчика мультиками, другие съездили с женщиной за запасным ключом в поселок Брюховичи, что почти в 10 километрах от облцентра.

Спасателями оказались копы из экипажа третьего батальона Патрульной полиции ГУНП во Львовской области: командир взвода Александр Гончарук и его напарник Владимир Киселик, а также их коллеги Виталий Раздольский и Михаил Ключник.

"Несмотря на осложнения в движении, патрульные быстро привезли маму обратно, а малыш, даже не заметил ее отсутствия. Женщина была очень растроганна и благодарна за помощь. Она позвонила также на линию 102 с официальной благодарностью. Спасибо коллегам за человечность и профессионализм", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября в Виннице правоохранители спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с 11-го этажа многоквартирного дома. Копы схватили его буквально в последние секунды.