Во Львове из-за насморка 9-летней девочке пришлось провести операцию на мозге: врачи рассказали о спасении ребенка

Во Львове в Детской больнице Первого территориального медицинского объединения города 9-летней девочке Ане пришлось прооперировать мозг из-за гноя, возникшего в результате насморка. В процессе хирургического вмешательства кость из черепа некоторое время сохранялась в ее животе.

О сверхсложной операции OBOZREVATEL рассказали медики медучреждения, детский врач-хирург отделения неотложной хирургии Детской больницы Первого ТМО Львова Юрий Коливошко и детский нейрохирург Тарас Никитин. Отмечается, что все началось у ребенка с обычной простуды. Родители лечили ее дома, потом амбулаторно, но состояние девочки только ухудшалось. В конце концов, ребенок был госпитализирован с повышенной температурой, у него перестала работать рука и частично ножка.

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Как отметили медики, МРТ показало, что гной достался мозга. Девочке поставили диагноз – субдуральная эмпиема над левым полушарием головного мозга. Несмотря на все усилия специалистов ЛОР-отделения, которые забирали гнойное содержимое из пазух, положительный эффект держался недолго и маленькая пациентка с судорогами попала в реанимацию.

Ей необходима была операция. В процессе нее, рассказали врачи, ребенку сделали трепанацию черепа – удалили довольно большую часть кости и забрали лишнюю жидкость. Кость нужно было вернуть на место, но это оказалось невозможным, поскольку нагноение повлекло за собой отек мозга и необходимо было ждать, пока он сойдет. Медики приняли решение, чтобы сохранить кость в стерильных условиях, разместить ее в передней брюшной стенке девочки, предварительно сформировав карман. Там она хранилась в течение 10 дней.

После спадания отека кость вернули на место и выполнили пластику черепа. Все этапы оперативного вмешательства прошли успешно – и уже в понедельник, 10 января, после месяца пребывания в больнице и трех операций, Аню выписали домой.

Мама девочки Елена выразила благодарность врачам, проводившим операцию, и всем работникам заведения за спасение дочери и хорошее отношение к ним.

Сама Аня поделилась, что больше не боится сдавать кровь с пальчика и очень соскучилась по своим школьным друзьям и домашним любимцам, а также рассказала о своих ощущениях во время болезни.

Напомним, ранее в Украине провели уникальную операцию, во время которой температуру тела снизили до 18 градусов и слили всю кровь. В ней нуждался житель Луцка Игорь Мисан, который 25 лет жил с незамеченной врачами трубкой катетера в сердце.

Мужчину фактически ввели в состояние трупа и слили всю кровь в резервуар, отключив сердце и легкие. По словам сестры пациента, гарантии на жизнь давали на уровне 50%. Операцию занесли в единый мировой реестр сложных операций.

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