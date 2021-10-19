Во Львове экстренно посадили самолет из Чехии: названа причина

В международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого 18 октября совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Праги (Чехия) в украинскую столицу. Причиной стало критическое самочувствие одного из пассажиров.

У мужчины случился сердечный приступ. О случае рассказал в Facebook киевлянин Андрей Лютый-Лютенко, который тоже летел этим рейсом и сидел рядом с пострадавшим.

По его словам, когда мужчине стало плохо, пассажиры в панике растерялись и начали советовать, как его спасать. К счастью, все обошлось, в том числе и благодаря слаженной работе экипажа.

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Кроме этого, одна из пассажирок, которая представилась профессором медицины и практикующим врачом-нейрохирургом, посоветовала посадить самолет в ближайшем аэропорту. Ведь, отметила женщина, в Киев мужчина в таком состоянии мог не долететь.

Когда самолет посадили во львовском аэропорту, там пассажира сразу забрать медики скорой помощи.

"Спасибо экипажу ОК918 Czech Airlines за слаженную и профессиональную работу во время экстренной посадки самолета во Львове. Надеюсь, что с пассажиром все будет хорошо", – написал Лютый-Лютенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября самолет SkyUp PQ8502 рейсом Хургада – Киев застрял в аэропорту Египта из-за женщины с положительным ПЦР-тестом на коронавирус. Украинка прилетела с такой справкой из Запорожья, однако в отличие от украинских таможенников египтяне ее не пропустили.