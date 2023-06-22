Во Львове 35-летняя женщина впала в кому во время массажа в частном центре красоты: все подробности трагедии

Во Львове, в частном медико-косметологическом центре, в среду, 21 июня, произошел инцидент – 35-летняя посетительница впала в коматозное состояние во время проведения массажной процедуры. В результате происшествия женщину была госпитализирована в тяжелом состоянии с повреждением шейного отдела позвоночника.

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Об этом сообщает издание ZAXID.NET. Обстоятельства трагического случая выясняет полиция.

В частном салоне красоты, расположенном по адресу ул. Пасечной, 160 (помещение предприятия "Модем") в Львове, произошел инцидент 21 июня. Во время проведения массажной процедуры 35-летняя женщина из Львова потеряла сознание, в результате чего ее состояние стало тяжелым. После этого она была госпитализирована.

Во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подтвердили, что получали такой вызов. Пациентку в состоянии комы госпитализировали во львовскую больницу святого Луки.

"Нейрохирурги зафиксировали шею, состояние женщины улучшается, наблюдается положительная динамика", – рассказали в больнице 22 июня.

Также медики сообщили об этом инциденте в правоохранительные органы. В полиции Львовщины отметили, что проводят проверку по данному факту.

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