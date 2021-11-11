Вместо морозов – дожди и потепление: синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине

Морозы, которые пришли в Украину будут не стойкими и уже в ближайшее время – потеплеет, а часть территории страны накроют дожди. Ближайшие десять дней будут влажными и прохладными.

Как рассказал Полісся народный синоптик из Камня-Каширского Владимир Деркач, ближайшие десять дней будет дождливо, однако погода подарит украинцам несколько теплых и солнечных дней. Третья декада месяца будет холодной.

Синоптик подчеркнул, что в ноябрьской погоде нет ничего не обычного и она вполне типичная для этого времени года в пределах нашей полосы. Он же отметил, что в ночные часы на территории страны уже будут все чаще фиксироваться заморозки, а под конец ноября следует ожидать мокрый снег.

Видео дня

В свою очередь метеорологи Укргидрометеоцентра прогнозируют, что на смену морозу, который ударил по Украине в среду, придет небольшая оттепель. Так, в четверг 11 ноября, будет солнечно практически на всей территории нашей страны. Наиболее теплый день ожидается в западной части страны. в Ивано-Франковской, Черновицкой областях около +11 днем. Ночью около +5. Холодно в четверг будет на востоке страны. В Харьковской, Луганской областях днем около +3. Ночью до -9. В Киеве в четверг, 11 ноября +6+8 днем и небольшой мороз ночью.

В пятницу, 12 ноября, в основном температуры сохранятся на уровне предыдущего дня, однако потеплеет на юге страны. В Одесской, николаевской, Херсонской областях днем около +11, ночью до 5 градусов тепла. Наиболее холодно в этот день будет на Сумщине. Там синоптики не прогнозируют больше +4 днем.

В субботу, 13 ноября, температура воздуха начнет плавно понижаться. На несколько градусом она снизиться практически во всех регионах страны. В восточных областях днем от +4 до +7. На западе страны в этот день + 6+8. Сравнительно тепло на юге. Там +8+10 градусов. В центре +6+8. Осадков в этот день не ожидается.

В воскресенье, 14 ноября, на большей территории Украины будет солнечно, однако в западную ее часть придут осадки. Дожди прогнозируются в Ривненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областях, На Волыни и Закарпатье. При этом средняя дневная температура в стране +6+8 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год.