Вместо морозов – 15 градусов тепла: синоптики рассказали о погоде на Крещение

На Крещение, 19 января, в Украине ожидается практически весенняя погода. Столбики термометров в эти дни достигнут +7...+11 градусов по Цельсию.

Видео дня

Теплее всего будет на крайнем юге страны, где потеплеет до +15 градусов. Таким прогнозом в своем Facebook поделилась украинская синоптик Наталья Диденко.

Как отметил народный синоптик Станислав Щедрин, в ближайшие дни украинцам следует ожидать новых температурных рекордов.

"Пик потепления придется на 17-21 января. Температура воздуха по всей стране вырастет до +10...+12 градусов, а на юге и в центре даже до +13...+15 градусов", – сообщил синоптик.

Он добавил, что после 21 января температура воздуха снова пойдет на убыль.

Напомним: в феврале-2023 погода в Украине также будет меняющейся, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

В третьей декаде, согласно прогнозу Владимира Деркача, небольшие морозы ночью будут все еще наблюдаться, днем также будет плюсовая температура.

"Хотя середина этой десятидневки в течение 2-4 дней еще напомнит о зиме. Но днем уже будет чувствоваться дыхание весны", – написал народный синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Усложнение погодных условий негативно влияет на ситуацию с энергоснабжением в Украине. Чем ниже температура, тем больше спрос на энергию и дефицит электроэнергии в стране;

– в начале января в Киеве из-за теплой погоды начали пробуждаться насекомые. В частности, на Осокорках заметили бабочку, а на Куреневке – пчел.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!