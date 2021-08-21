Визит патриарха Варфоломея в Киев: литургия с Епифанием и протесты сторонников УПЦ. Все подробности

В пятницу, 20 августа, в Киев прибыл с трехдневным визитом Варфоломей I, патриарх Константинопольский, подписавший автокефальную грамоту (Томос) Украинской православной церкви Киевского патриархата в 2019 году. Его приезд вывел на улицы сотни противников признания УПЦ КП каноничной – прихожан Московского Патриархата.

OBOZREVATEL следит за событиями в центре Киева.

10:00 – делегация Константинопольского патриархата возложила цветы к Стене памяти погибших возле Михайловского монастыря. После чего в самом монастыре началась служба.

10:30 – соблюдения порядка сотрудники Нацполиции перекрыли дорогу к гостинице "Киев" и стоит вдоль всей улицы Грушевского. Здесь, в стенах Верховной Рады, епископ встретится со спикером парламента Дмитрием Разумковым.

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10:50 – Лидеры религиозного протеста заявили, что готовы стоять у стен парламента несколько часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, патриарх Варфоломей по приезду в Киев 20 августа, сразу же встретился с украинским гарантом Владимиром Зеленским.