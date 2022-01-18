Ветер валит деревья и обрывает провода: в Украине из-за непогоды сотни населенных пунктов остались без света

В результате сильного ветра, который дул накануне, 17 января, на всей территории Украины, почти 350 населенных пунктов остались без электричества. Синоптики прогнозируют "желтый" уровень опасности из-за погодных условий до конца текущей недели.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Спасатели настоятельно призывают украинцев не распахивать окна, не стоять и не ставить автомобили под кронами больших деревьев, избегать прогулок под ветхими зданиями (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Печальное последствие подобного поведения произошло на Львовщине. Здесь от сильного ветра дерево упало на 59-летнюю жительницу Самбора, она была доставлена в больницу с переломом ребер.

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В свою очередь, о чрезвычайной силе ветра сообщили в утреннем эфире "ТСН". Непогода привела к сильным заморозкам автотрасс самого Львова, город сковали пробки. На Закарпатье сотрудники горно-лыжных курортов вынуждены остановить работу подъемников, поскольку порывы ветра небезопасны для туристов.

"Ветер в Киеве сегодня такой силы, что пришлось спустить главный флагшток страны. Сложные погодные условия, которые также связаны со снежной бурей, привели к обесточиванию десятков сел и поселков региона. Согласно данным синоптиков, скорость ветра достигает уже 23 м/сек, то есть почти 83 км/час. Это рекорд за последние 50 лет и он может продлиться до конца этой недели, поэтому жителям нашей страны надо быть осторожней", – указано в сюжете.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в нескольких городах Украины после Старого Нового года произошел настоящий "елкопад" из-за сильного шторма.