Ветер срывал крыши и валил деревья: в Одесской области пронесся мощный ураган. Фото

Сильный ураган в ночь на 5 августа в Одесской области нанес серьезный ущерб селам Подгорное, Березино, Серпневое в Тарутинском районе. Стихия буквально вырвала с корнем деревья, обескровила здания и лишила часть населения электричества.

Об этом сообщили в Тарутинском поселковом совете на Facebook. Руководство населенных пунктов заявило о необходимости привлечь средства из резервного фонда, чтобы преодолеть последствия урагана.

Кроме этого, в совете приняли решение обратиться к Болградской райгосадминистрации за помощью, поскольку сумма средств для решения созданных непогодой проблем, явно превышает возможности Тарутино.

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Сейчас аварийные бригады занимаются восстановлением электросетей, а также убирают крупные обломки деревьев, преграждающие автомобилистам возможность выезда из собственных дворов. К работе привлечены и работники ГУЖКХ, а также местные спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове сильная гроза 1 августа стала причиной трагедии. Большая ветка дерева в Стрыйском парке обломилась и обрушилась на пару молодых людей, которые прятались от дождя под густыми кронами. В результате парень с девушкой погибли на месте.