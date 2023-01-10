Ветер, снег с дождем, на дорогах гололедица: синоптики предупредили об опасной погоде во вторник. Карта

Во вторник, 10 января, погода в Украине будет контрастной. В части регионов потеплеет, ожидаются осадки, а в остальных областях еще задержатся морозы.

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Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца). Небо будет облачным с прояснениями.

В западных, а днем также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. На остальной территории страны без осадков.

"Температура ночью 3-8° мороза, в западных областях 1-6° тепла; днем 0-5° мороза, в юго-западной части 1-6° тепла, на Закарпатье, юге Одесчины и в Крыму 5-10° тепла; в восточных областях ночью 10-15° мороза, днем 6-11° мороза", – сказано в прогнозе.

На Виннитчине, Житомирщине, Киевщине, Хмельнитчине, Тернопольщине, Кировоградщине, Черкасчине и Одесчине местами возможен гололед, а на дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

Следует отметить, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Кроме того, в большинстве областей Украины кроме западных ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, после сильных морозов в Украину придет краткосрочное потепление. Столбики термометров будут показывать плюсовую температуру.

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