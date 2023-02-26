Весна уже на пороге: синоптики рассказали, чем удивит март
Весна-2023 в Украине будет ранней. Вскоре нашу страну накроет теплая погода. Хотя, по прогнозам синоптиков, без похолоданий не обойдется.
Согласно данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура будет на уровне 2-7 градусов тепла. И это на 2 градуса выше нормы (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Месячное количество осадков ожидается на уровне 27-44 мм.
"В Закарпатье, в Карпатах и Крымских горах 49-98 мм, что в пределах нормы, только в восточных областях несколько меньше нормы", – сказано в сообщении.
В то же время, народный синоптик Станислав Щедрин утверждает, что весна в Украине будет очень ранней. По его словам, март начнется с потепления – температура будет в пределах +9...+11.
"На западе страны воздух прогреется до +10...+13. Осадков будет немного, а солнца станет больше", – прогнозирует Щедрин, отмечая, что такая погода будет держаться и во второй декаде месяца.
А вот в конце марта, по его словам, будет еще теплее, но более облачно.
"На западе и юге могут быть периоды, когда температура будет достигать +14...+18 градусов", – заявил Щедрин.
Согласно данным ресурса Gismeteo, март будет теплым. В Киеве ожидается до +6 градусов, однако возможны дневные заморозки.
Ночью также возможны небольшие "минусы".
Вторая половина месяца тоже будет преимущественно теплой – воздух будет прогреваться до +12 градусов, а ночные заморозки – маловероятны.
Стоит отметить, что заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух тоже прогнозирует скорый приход теплой весны.
По ее словам, это связано с изменением климата. Так, последний месяц зимы тоже вероятно будет на 2-3 градуса теплее по сравнению с климатической нормой.
Однако, согласно ее прогнозам, заходы арктического воздуха в начале весны высоковероятны.
"Однако стратосферное потепление, которое сейчас начало развиваться, может усилить меридиональную циркуляцию атмосферы и будет способствовать затокам арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые будут обуславливать неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны", – отметила Балабух.
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам Укргидрометцентра, март преподнесет немало сюрпризов : температура воздуха будет выше средней в этом месяце, однако будут периоды похолодания.
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