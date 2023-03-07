''Весна смело заявит о себе'': синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине на 8 марта

В среду, 8 марта, в Украине будет тепло и солнечно. Весна порадует в этот день высокой температурой воздуха, хоть и покропит немного дождем.

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О том, какой погоды следует ожидать украинцам на 8 марта, рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозам, теплая воздушная масса в Украине еще задержится и на следующий день, 9 марта.

"Весна смело заявит о себе высокой температурой воздуха", – отметила Диденко.

По данным синоптика, днем столбики термометров поднимутся до +7...+14 градусов, а в южных областях даже до +10...+16.

Однако в этот день не обойдется без осадков, отметила Диденко.

"Дожди периодически пройдут в западных областях, кое-где на востоке, севере, и на юго-востоке", – рассказала синоптик.

При этом дожди не будут длительными и будут периодически меняться солнечной погодой.

В то же время, 8 марта ожидается порывистый ветер юго-западного направления, кое-где со штормовыми порывами.

В целом в среду будет стоять настоящая мартовская погода: и солнце, и дождь, и ветер.

"Чтобы смести зимнюю грязь, остатки зимней депрессии, преодолеть тьму и войти в свет ветер должен быть сильным. Мы потерпим", – добавила Диденко.

В Киеве 8 марта по прогнозам синоптика ожидается теплая ветреная погода. Максимальная температура воздуха в столице – до +8. Возможен небольшой дождь.

Диденко также отметила, что в ближайшие дни ожидается переменная погода со скачками атмосферного давления и температуры.

"По уточненному прогнозу, 9 марта теплая воздушная масса в Украине еще задержится, 10 марта станет ощутимо прохладнее в северных областях, а на юге и в центре ожидается аж +12+18 градусов", – рассказала Наталья Диденко.

Напомним, по прогнозам народного синоптика Станислава Щедрина, в марте Украину ворвется лето. С 11-12 числа по его словам по всей территории страны ожидается значительное потепление. Столбики термометров будут показывать +13...+15, а на юге до +22. При этом на севере и северо-западе страны будет прохладнее. Щедрин также пообещал в этот период небольшие дожди с грозами.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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