Весна победит зиму: синоптики дали прогноз погоды на Сретение. Карта

Погода в Украине во вторник, 15 февраля, будет сухой и солнечной, небольшой дождь ожидается только на Закарпатье. В течение суток температура по всей стране будет от 3 до 8 градусов тепла, но ночью ударят морозы до -8.

Таким прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра. На погоду в течение следующих нескольких дней будет влиять антициклон. Он принесет преимущественно солнечную погоду без осадков.

Во вторник ветер будет до 10 метров в секунду, юго-восточного направления. Гололедицу следует ожидать только в юго-восточной части и в Карпатском регионе.

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На западе температура воздуха будет колебаться от +5 градусов в Луцке, Ужгороде и Ривно до +9 во Львове и Ивано-Франковске. Ночью прогнозируется от -2 до -4 градусов. В Закарпатской области днем будет идти дождь, ночью будет сухо.

На севере Украины будет без осадков. Днем температура +3...+5 градусов, ночью до -7 в Чернигове и до -8 в Сумах.

В восточных областях ударят мощные ночные морозы – в Харькове и Луганске -10...-12, в Донецке -9, в Днепре -6...-8, в Запорожье -3...-5. Днем температура от +4 до +7. Во всех областях будет сухо и солнце.

В Николаеве, Одессе и Херсоне будет солнечно, температура днем +5…+8, а ночью до 6 градусов мороза. В Крыму днем до +7, ночью до -4.

Погода в Киеве и в Киевской области будет солнечной и без осадков. Температура ночью -4...-6, а днем +4...+6.

Отметим, что согласно народному поверью на Сретение зима отправляется туда, где было лето, а лето – туда, где была зима. По дороге они встречаются и спорят – кто выигрывает в споре, тот еще останется хозяйничать. Если к вечеру станет теплее, то выиграло лето и скоро будут потепления.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Вера Балабух спрогнозировала новые погодные аномалии в Украине. По ее словам, тревожные колокольчики дают проливные дожди и снегопады, которые в последнее время чаще наблюдаются в стране.