Весенние контрасты: на выходные в Украине прогнозируют ночные заморозки, а днем до 18 градусов тепла

В ближайшие выходные, на которые приходятся последние дни апреля, весна продемонстрирует погодные контрасты. В Украине ожидаются ночные заморозки, а днем столбики термометров поднимутся до +18.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, 29-30 апреля в части регионов пройдут дожди. В некоторых областях порывы ветра, во многих регионах заморозки.

Так, в последующие двое суток в восточной и юго-восточной части будут идти дожди – осадки ожидаются небольшие и умеренные. В ближайшую ночь в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях местами сильные дожди, грозы. Утром в Донецкой и Луганской областях местами туман.

На остальной территории преимущественно без осадков. Днем 30 апреля на высокогорье Карпат пройдет небольшой дождь.

Ветер в Украине северных направлений, а его скорость составит 5-10 м/с. В субботу, 29 апреля, в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областей местами порывы 15-20 м/с.

В субботу и воскресенье в восточной и юго-восточной части температура ночью +5...+10, днем +10...+17.

На остальной территории температура ночью +1...+6. В Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях на поверхности почвы заморозки 0…-3, а в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях – заморозки в воздухе 0…-5. Температура днем +12...+17.

Температура воздуха на высокогорье Карпат ночью будет 0...-5 мороза, а днем +1...+6.

В Киеве 29 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью в столице ожидаются заморозки 0...-2; температура днем +13...+15. Ночью по области заморозки 0...-5; днем воздух прогреется до +10...+15.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, в конце апреля и в первых числах мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Мощные дожди могут вызвать вторую волну половодья.

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