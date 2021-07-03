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Великая Гнесинка - как три еврейских девушки изменили систему музыкального образования в России. Многообещающая певица и пианистка Белла Флетзингер вышла замуж за раввина Фабиана Гнесина. Один за другим стали появляться на свет дети, и с мечтами о мировой славе пришлось расстаться. Думала ли талантливая женщина, пожертвовавшая своими амбициями ради семейной жизни, что ее дети – семеро из двенадцати — сумеют посвятить жизнь музыке? Неизвестно. Но мать передала детям не только музыкальный, но и педагогический дар.

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Первой в Московскую консерваторию поступила старшая дочь Евгения. За ней Елена, Мария, Елизавета. Сын Михаил выбрал Санкт-Петербург. Даже в условиях жесткой процентной нормы на поступление евреев в высшие учебные заведения Российской Империи все Гнесины были в разное время с воодушевлением приняты – настолько ярко проявлялись их творческие способности. Когда двое старших сестер уже закончили консерваторию, умер отец. Семья осталась без средств к существованию. ⠀

Тогда у девушек возникла идея открыть собственное музыкальное училище. Вдохновителем стала Елена, которая обладала не только самым ярким исполнительским дарованием, но и недюжинными организаторскими способностями. Сложно даже представить: в конце девятнадцатого века, совсем молодая женщина, еврейка, успешно преодолела все бюрократические препоны и создала принципиально новое учебное заведение.

С самого начала "Училище сестёр Гнесиных" шло путём особого развития, не стремясь никому подражать. Была создана новая методика и сделан упор на индивидуальный подход и разностороннее развитие учеников. Помимо специальности дети учили теорию, хоровые и ансамблевые дисциплины. Внимание к личности каждого ребенка было предельным – своих учеников Елена Фабиановна узнавала даже по звуку шагов.

Сначала преподавали только Елена и Евгения. Позже к ним присоединилась Елизавета. Потом Ольга, бывшая одной из первых выпускниц нового училища. Затем Николай организовал кафедру композиции. "Гнесинка" успешно пережила революцию, борьбу со всевозможными РАПМ, войну, культ личности. Превратилась из небольшой частной школы в уникальный музыкально-педагогический вуз.

Сейчас "Гнесинка" — имя нарицательное, символизирующее высший стандарт музыкального образования. Это один из лучших музыкальных вузов мира, ищущих и воспитывающих молодые таланты. Очень воодушевляющий исторический пример приложения сил, трудолюбия и таланта для свершения мечты. Ведь всё началось с мечты.

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