Ваши глаза обманывают вас? Топ-10 оптических иллюзий, которые 'сломали мозг' пользователей сети

Изображения с оптической иллюзией доказывают, что вещи не всегда такие, какими кажутся на первый взгляд. Люди со всего мира поделились самыми интересными фотографиями, которые заставят вас взглянуть дважды.

Посмотрев на эти фото, вы поймете, что ваши глаза обманывают вас. Эти изображения, размещены на сайте Doc Journals, доказывают, что в первый раз на наши глаза иногда нельзя положиться, пишет dailymail.

Вкуснятина! Кто не любит тарелку печеной фасоли и авокадо? Только будьте осторожны, это конкретное блюдо может прыгнуть на вас.

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Кажется, что это то целая куча уток, отдыхающих под деревом на озере. На самом деле, это целая куча незадачливых владельцев мотоциклов оказалась в затруднительном положении из-за наводнения.

Нет, это вовсе не то, о чем вы подумали. Просто эту невесту сфотографировали на фоне плеча одной из гостей праздника.

Ммммм, как же хочется скушать этот спелый, желтый банан. Осторожно, он и сам может укусить!

На платформу прибывает поезд номер ... Ой, да это же кот!

Погодите-ка! Этой девушке завернули в бурито куклу или очень маленькую девочку? Что здесь вообще происходит!?

Срочно уберите детей от экранов! Это же голая женщина ... Или все таки айсберг?

Важно держаться подальше от лавы, потому что она может вызвать серьезные ожоги. Видите лаву на фото? Это не та лава, которая может представлять опасность, потому что это облака во время заката.

Нам, пожалуйста, двойной бургер и это вкуснейшее макфлури.Эй, а почем оно квакает?

Вид на Юпитер потрясающий. Если присмотреться, можно увидеть признаки жизни. Есть несколько уток, трава и много воды. Как странно ...

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о топ-10 движущихся оптических иллюзиях.