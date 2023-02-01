Ваша орхидея обрадуется: революционный способ полива, который значительно упростит уход за растением

Орхидея известна не только своей изящной красотой, но и прихотливостью. Она мгновенно реагирует на малейшие перепады освещения, влажности или сквозняки.

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Избыток влаги является одной из наиболее распространенных причин гибели комнатных орхидей. Но есть один интересный лайфхак, который значительно упростит уход за растением. Эксперты советуют использовать кубики льда. Детальнее рассказало издание Better Homes and Gardens.

Кубики льда для орхидей

Концепция полива орхидей кубиками льда может показаться абсурдной, поскольку минусовая температура – всегда стресс для растений из тропических регионов. Однако эксперты утверждают, что кубики льда не нанесут серьезного вреда, если делать все правильно.

"Сложно обеспечить растению правильный режим полива, иногда ошибки приводят к плачевным последствиям", – отметил Марсель Бункамп, директор по выращиванию Just Add Ice.

Бункамп и команда разработали метод полива, для которого необходимы только три кубика льда.

Исследование, которое провели ученые из Университета штата Огайо и Университета Джорджии, показало, что кубики льда являются эффективным и безопасным способом полива орхидей.

Сравнивали две группы орхидей. Одни поливали тремя кубиками льда раз в неделю, а для полива других использовали эквивалентное количество воды. Обе группы орхидей показали одинаковые результаты.

Как поливать орхидеи льдом

Вместо обычного полива, эксперты советуют положить три кубика льда в емкость с орхидеей. При этом обязательно нужно избегать участков с листьями или корнями.

Лед расстает относительно быстро и орхидея поглотит воду. Исследователи обнаружили, что температура коры упала всего на несколько градусов, пока кубики таяли, этого недостаточно, чтобы повредить корни.

Мох удерживает влагу дольше стружки коры, поэтому количество воды, которое нужно орхидеям, может варьироваться. Также это зависит от температуры в помещении и уровня влажности.

Поэтому суть рекомендации в том, чтобы изначально давать орхидеи три кубика льда в неделю. Далее следите за растением, чтобы увидеть, достаточно ли этого.

"Серебристые корни нуждаются в влаге, тогда как ярко-зеленые корни свидетельствуют о достаточном поливе", – подчеркнул Бункамп. Необходимо обратить внимания на листья. У недостаточно увлажненных растений они будут морщинистые, тускло-зеленые и вялые с виду.

Можно ли поливать льдом другие растения

Использование кубиков льда является простой и эффективной техникой полива большинства растений. Однако это не всегда практично, ведь льда может понадобиться слишком много.

Just Add Ice рассказали, что "испытание льдом" отлично прошли такие растения, как антуриум, денежное дерево и несколько видов бонсая.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как поливать орхидею, чтобы она быстро росла и постоянно цвела.

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