Доповідаю вам, друзі: вакцинація - це вєщ! Вона таки працює. Як завжди, ділюся досвідом - власним і найближчих.

Ці півтора роки, відколи COVID19 увійшов у нашу реальність, я прожила в страху за свою родину, яка вся належить до групи ризику: батьки за 70, мають хронічні хвороби, чоловіку 52, у нього цукровий діабет (майже 15 років на інсуліні), плюс ХОЗЛ. (Служив і воював багато років, бо приховав діагнози на медкомісії). Сама я, на жаль, теж ласий клієнт для ковіду: маю слабкий імунітет - з дитинства і досі до мене липне кожна зараза і зазвичай минається довго.

Видео дня

Мої батьки перехворіли на ковід у серпні-вересні минулого року, мама дуже важко, з реанімацією і киснем. Я береглася, як могла: респіратори, антисептик і максимально можлива ізоляція. Весь цей час я уникала публічних заходів і взагалі не користувалася громадським транспортом. Мені вдалося не захворіти. А чоловік майже весь крайній рік провів в окопах - це теж своєрідна ізоляція.

Так ми дотягнули до появи вакцин. Першу дозу Ковішилда (індійський клон Астра Зенеки) ми отримали в березні. Другу дозу Астра Зенеки я і батьки отримали 11 червня, чоловік кількома днями пізніше. І от через 5 діб після другої дози у мого чоловіка з'явилися симптоми ковіду. Імовірно, він заразився у поліклініці, куди ходив на вакцинацію, але це не точно, бо того дня і пізніше мав багато зустрічей і був не зовсім обережним.

Спочатку ми не зрозуміли, що це ковід, бо з симптомів у нього був тільки дуже сильний головний біль. Я спала в цей час з ним в одному ліжку і мала всі шанси заразитися. Наступного дня у нього з'явилася температура. Чоловік одразу ж зробив ПЛР-тест, тест виявився позитивним. Ми всі негайно пішли на самоізоляцію, харчі привозили друзі, навіть пару посилок від мого імені відправили інші люди.

У підсумку: чоловік, з його букетом болячок, хворів легко - легше не буває. Симптоми тривали лише 3 доби - головний біль і температура - зранку біля 37,2, ввечері 38,5, ми її тоді успішно збивали парацетамолом. Приймав вітамін С, пив багато води і регулярно оксіметром міряв сатурацію. Все. Іншого лікування не було. Усе минулося. Через тиждень після першого тесту ми зробили другий, він був ще позитивний. Третій тест не робили, бо сімейний лікар пояснила, що він ще довго може бути позитивний, коли людина вже незаразна. Тому ми просто витримали два з половиною тижні ізоляції після повного зникнення симптомів, і все. (Лікар радила 10 днів, але ми перестрахувалися).

Ще для інформації: перший тест ми робили у приватній клініці, викликавши додому медсестру, щоб не їздити в такому стані містом і не заражати нікого. Другий тест чоловік здав у поліклініці безкоштовно, за направленням сімейного лікаря. Не було ні черг, ні інших перешкод, результат був готовий того ж дня ввечері.

І головне: ні у мене, ні у батьків (а ми живемо разом, спільний санвузол і кухня) не з'явилося жодних симтомів. З "ковідних" неприємностей - лише пропущений мною Книжковий Арсенал, про що, звісно, шкодую.

Раджу вакцинуватися всім, навіть молодим і здоровим, бо вони можуть заражати інших людей.

Воно працює.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.