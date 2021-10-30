В Житомире пенсионеры чуть не подрались из-за социального хлеба. Видео

В одном из магазинов крупной торговой сети в Житомире жители пожилого возраста устроили настоящий ажиотаж у прилавка с хлебом по социальной цене. Пенсионеры буквально вырывают свежеиспеченные булки из рук продавцов, которые безуспешно пытались призвать их к порядку и брать хлеб в указанном количестве.

Об этом сообщил очевидец инцидента, который опубликовал кадры очереди в Telegram-канала Вартові Еспресо. По словам мужчины, пожилые люди выстроились в очередь за акционным хлебом с самого утра и хватают сразу по несколько единиц в одни руки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Зашел в магазин и обомлел: пенсионеры хватают столько хлеба, потому что им просто нечего кушать. Пенсия 2200 гривень, печально..", – рассудил автор публикации.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, больше всего от решения президента Владимира Зеленского, который обратился в Нацбанк за эмиссией гривни до 100 млрд грн больше всего материально пострадают социально незащищенные слои населения, в том числе и пенсионеры.