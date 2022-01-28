В Запорожской области обнаружили мертвым военного: выяснились детали трагедии

В воинской части Бердянска Запорожской области был обнаружен труп солдата-контрактника. Предварительно 34-летний мужчина совершил самоубийство, ничего не сообщив товарищам по службе и не давая поводов для беспокойства за свое состояние.

Об этом сообщили авторы Telegram-канала "Запорожье". Информация была передана дежурными в полицию, которые прибыли на место инцидента.

Как рассказали сослуживцы погибшего, военный не был склонен к депрессивному состоянию, не проявлял желания наложить на себя руки и недавно вернулся из отпуска отдохнувшим. Кроме того рядом с его телом и среди личных вещей не оказалось предсмертной записки.

Сотрудники военной прокуратуры расследуют инцидент по ст. 115 (убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины. Трагическое известие отправили и родным погибшего военного.

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